В Тюменской области фермеров учат повышать качество молока

ТЮМЕНЬ, 16 май — РИА Новости. Сотрудники института повышения квалификации и переподготовки кадров государственного аграрного университета Северного Зауралья провели обучающие курсы по повышению качества молока для глав личных подсобных хозяйств Тюменской области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Порядка двухсот человек, имеющих свое подворье от пяти до 50 голов крупного рогатого скота, прослушали информацию, необходимую для дальнейшей работы в современных условиях. Объезжая хозяйства ЛПХ, специалисты показывали на конкретных примерах, на какие моменты нужно обращать внимание, чтобы получать молоко высокого качества", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с учетом включения в ГОСТ дополнительных параметров качества, более 80% молока, сдаваемого населением и ранее отвечавшее требо ваниям сырья первого сорта, теперь считается молоком более низкого качества, из которого можно перерабатывать только масло. Для того чтобы производителю поднять цену на свое молоко, необходимо выстроить работу по повышению его качества. Кроме того, вся продукция теперь будет официально проходить через программу "Меркурий", что позволит максимально исключить фальсификат.

Ранее правительство Тюменской области разработало проект закона по развитию молочного производства, который призван поддержать отрасль в период перехода на новые стандарты молочного сырья. Документ предусматривает выделение субсидий из регионального бюджета на частичное возмещение переработчикам затрат на закупку у фермеров молока второго сорта с 1 апреля по 31 декабря 2018 года.

"Регион подставляет свое финансовое плечо, чтобы поддержать малые хозяйства, играющие огромную роль в развитии молочной отрасли, а также сельскохозяйственные кооперативы, но надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Будет его рост — будут и поддержка, и хорошая цена", — цитирует губернатора Тюменской области Владимира Якушева его пресс-служба.

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