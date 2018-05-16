Тюменская область и WorldSkills Russia договорились о сотрудничестве

ТЮМЕНЬ, 16 май — РИА Новости. Дорожную карту по реализации проектов и программ движения "Молодые профессионалы" в Тюменской области на 2018-2020 годы подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы целенаправленно привлекаем работодателей к реализации программ и проектов "Молодых профессионалов", вместе решаем задачи по повышению производительности труда, обеспечению предприятий квалифицированными кадрами. Правительство Тюменской области и впредь будет поддерживать инициативы союза, решать стоящие перед нами общие задачи", — сказал глава региона на церемонии подписания документа.

По словам Якушева, в Тюменской области ежегодно проходят региональные чемпионаты профессионального мастерства, организуются стажировки студентов и экспертов в России и за рубежом, разработана система поощрения победителей и тренеров, подготовивших чемпионов. С 14 по 26 мая на площадке межрегионального центра компетенций в Тюмени впервые проходит отборочный этап VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — 2018.

"Мы уделяем особое внимание развитию образования, в том числе и профессионально-технического. WorldSkills дает еще одну возможность вывести его на совершенно иной уровень. Уверен, что и дальше это движение будет набирать обороты и менять нашу систему образования, делать ее соответствующей требованиям времени", — отметил губернатор.

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