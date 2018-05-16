В МЭА оценили выполнение ОПЕК венского соглашения по нефти

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ОПЕК в апреле сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 2,03 миллиона баррелей в сутки, выполнив венское соглашение на рекордные 172% после 165% месяцем ранее, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти ОПЕК в апреле в месячном выражении сократилась на 130 тысяч баррелей в сутки, до 31,65 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.