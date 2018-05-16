Делегация Китая прибыла в Вашингтон на торговые переговоры

ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Высокопоставленная китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла для участия в очередном раунде торгово-экономических переговоров с США, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в составе делегации также находится глава Народного банка (ЦБ) И Ган, заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам Нин Цзичжэ, замглавы МИД Китая Ян Цзэгуан, заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь, заместитель министра финансов Чжу Гуанъяо и другие чиновники.

МИД Китая в понедельник сообщил, что Лю Хэ во главе китайской делегации с 15 мая по 19 мая будет находиться в США для участия в двустороннем экономическом диалоге, в ходе которого будут обсуждаться существующие между двумя странами торгово-экономические вопросы. Ранее министерство коммерции Китая подтвердило, что Лю Хэ принял приглашение американской стороны посетить Вашингтон для участия в очередном раунде двусторонних переговоров по торговым разногласиям между двумя странами.

Первый раунд переговоров между США и КНР по торговле проходил в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.