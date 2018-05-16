Соглашение НАФТА "очень близко" к подписанию, заявил Трюдо

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что сделка по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) "очень близка" к заключению, сообщает телеканал CBC.

"Существует очень хорошая (возможность – ред.) достичь результата, который устроит Соединенные Штаты, Канаду и Мексику. Мы будем продолжать усиленно работать в ближайшие дни, чтобы попытаться достичь соглашения", — заявил Трюдо.

По его словам, сделка по НАФТА "очень близка" к заключению, но все же еще требуется время.

Как сообщает телеканал, в ближайшие 24 часа станет ясно, будут ли переговоры возобновлены к концу этой недели.

В понедельник президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо переговоры по торговому договору о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Трамп потребовал новых переговоров, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.