Счетная палата вернула в бюджет 19 миллиардов за 2017 год

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Счетная палата РФ по итогам проверок за 2017 год обеспечила возврат 19,152 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней, говорится в годовом отчете контрольного ведомства.
Всего Счетная плата провела в 2017 году 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий против 321 в 2016 году и 322 в 2015 году. Аудиторы за прошлый год проверили 4,8 тысячи объектов. В 2016 и 2015 годах их было, соответственно, 3,2 тысячи и 2,6 тысячи.
"Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 1,866 триллиона рублей", – говорится в отчете за прошлый год. Аудиторы выявили в общей сложности 6,455 тысячи нарушений.
При этом наибольший вес пришелся на нарушения в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности – 813,6 миллиарда рублей, или 43,6 % общего объема нарушений. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 599 миллиардов рублей, на них пришлось 32,1% общего объема нарушений. Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования составил 4,7 миллиарда рублей, неэффективного использования ресурсов – 34,8 миллиарда рублей.
Кроме того, в результате прокурорского реагирования на информацию аудиторов государству был возмещен ущерб на 20 миллионов рублей. Инспекторы Счетной палаты возбудили 389 дел об административных правонарушениях, из них по 243 судебные органы вынесли решения об административном наказании: привлечено к ответственности 130 лиц, взыскано штрафов на 23,2 миллиона рублей.