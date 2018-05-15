В "Газпроме" обсудили перспективы поставок газа по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова обсудили перспективы поставок газа в Европу по "Турецкому потоку", говорится в сообщении "Газпрома".

В рамках встречи в Москве, Миллер проинформировал Петкову о завершении в соответствии с графиком укладки морского участка первой нитки газопровода. В свою очередь, Петкова рассказала о текущем состоянии и планах по развитию газотранспортной системы на территории Болгарии.

"Была отмечена высокая значимость "Турецкого потока" для увеличения надежности поставок газа в Европу", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2017 году "Газпром" поставил в Болгарию 3,3 миллиарда кубометров газа, что на 4,7% больше, чем в 2016 году.

Ранее, в апреле, "Газпром" сообщал о завершении строительства морской части первой нитки "Турецкого потока".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.