В ЕР обсудят с Кудриным вопрос по поиску резервов для роста пенсий

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" намерена обсудить с Алексеем Кудриным после его назначения председателем Счетной палаты РФ вопрос поиска резервов для повышения пенсий, заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев.
Фракция ЕР на заседании во вторник приняла решение выдвинуть экс-министра финансов РФ Кудрина в качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя ведомства становится вакантным.
Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.
Медведев при утверждении Госдумой его на посту премьера сообщил, что правительство РФ подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в парламент в самой короткой перспективе. По его словам, необходимо принимать решение по пенсионному возрасту, потому что прежние рамки (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60) были установлены давно, и с тех пор жизнь изменилась в лучшую сторону.