В ЕР обсудят с Кудриным вопрос по поиску резервов для роста пенсий

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" намерена обсудить с Алексеем Кудриным после его назначения председателем Счетной палаты РФ вопрос поиска резервов для повышения пенсий, заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"Одна из первых тем, которую мы договорились фракцией обсудить с Алексеем Леонидовичем, когда он станет председателем Счетной палаты, — это тема повышения пенсионного обеспечения в стране, поиск резервов", — сказал Исаев журналистам во вторник.

Фракция ЕР на заседании во вторник приняла решение выдвинуть экс-министра финансов РФ Кудрина в качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя ведомства становится вакантным.

Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.

Кудрин в последние годы последовательно выступал за повышение пенсионного возраста, заявляя, что иначе невозможно обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. По его мнению, задачей должен стать вывод коэффициента замещения пенсией утраченного заработка с нынешних 35% на уровень 50-60%. Само повышение пенсионного возраста можно растянуть на 10-16 лет, отмечал Кудрин.

Медведев при утверждении Госдумой его на посту премьера сообщил, что правительство РФ подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в парламент в самой короткой перспективе. По его словам, необходимо принимать решение по пенсионному возрасту, потому что прежние рамки (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60) были установлены давно, и с тех пор жизнь изменилась в лучшую сторону.