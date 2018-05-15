Медведев предложил передать торгпредства от Минэкономразвития в Минпромторг

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 мая — РИА Новости. Торговые представительства РФ будут переданы от министерства экономического развития в министерство промышленности и торговли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Также немаловажным является идея, связанная с переносом работы торговых представительств, которые сейчас находятся в системе министерства экономического развития в структуру министерства промышленности. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта наших промышленных предприятий, нашего технологического экспорта за границей, то есть теми задачами, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности", — сказал Медведев.

Он отметил, что это будет неплохое соединение возможностей торговых представительств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей, отметил премьер.