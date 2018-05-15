Юнкер проинформирует лидеров Евросоюза о ситуации с пошлинами США на сталь

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер проинформирует лидеров ЕС на неформальной встрече в Софии в среду о состоянии дел в переговорах с США по пошлинам на сталь и алюминий, сообщила во вторник пресс-служба главы Евросовета Дональда Туска.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня.

"Юнкер проинформирует нас о состоянии дел. Пошлины США на сталь и алюминий не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности. Именно поэтому… мы решительно поддержали шаги, предпринятые Еврокомиссией для обеспечения полной защиты интересов ЕС. Это включает в себя возможность реагировать на меры США соответствующим и пропорциональным образом, в соответствии с правилами ВТО", — говорится в заявлении Туска.

Он призвал лидеров ЕС подтвердить в среду "полную поддержку ЕК, что укрепит ее позиции на переговорах с США".

"Это единственный способ защитить европейские интересы. Очевидно, что не ЕС ставит под угрозу трансатлантические торговые отношения. Но мы должны быть уверены, что сделали все, что в наших силах, и в рамках правил международной торговли, чтобы избежать негативного сценария", — отметил он в обращении к лидерам стран ЕС в преддверии переговоров.