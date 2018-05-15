В Тверской области почти втрое увеличили финподдержку муниципалитетов

ТВЕРЬ, 15 мая — РИА Новости. Тверские власти готовы наращивать поддержку муниципальных образований, требуя при этом от глав муниципалитетов строго соблюдения финансовой дисциплины, заявил глава Тверской области Игорь Руденя.

"Эффективное использование средств — это личная ответственность глав муниципалитетов. Наращивая поддержку муниципальным образованиям, мы хотим, чтобы главы вели себя ответственно, работали на достаточно высоком уровне финансового администрирования", — сказал губернатор, выступая на состоявшемся во вторник заседании областного правительства.

Глава региона отметил, что в прошлом году почти в три раза — до 3,3 миллиарда рублей — выросла финансовая помощь муниципальным образованиям Тверской области. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

Кроме того, Руденя определил главной задачей стоящей перед руководителями территорий постановку на учет объектов налогообложения — земельных участков и строений. Кроме того, по словам главы региона, главы муниципалитетов должны вести активную работу по снижению задолженности за энергоресурсы.

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