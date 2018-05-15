Первый замглавы "Суммы" Александр Панченко покинул группу

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый замглавы группы "Сумма" Александр Панченко покинул группу, сообщили РИА Новости в компании.

"Да, 20 апреля (покинул группу — ред.)", — сказал представитель "Суммы", переадресовав вопрос о новом месте работы Панченко к нему самому.

При этом представитель отметил, что Панченко остается в советах директоров Fesco и "Трансконтейнера".

По данным источников газеты "Коммерсант", компанию также покинули и другие руководители, в частности директор по финансам и экономике Константин Кузовков. В группе эту информацию не комментируют.

Кроме того, на сайте "Суммы" исчез раздел "Руководство".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.