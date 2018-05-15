Башкирские охотники оценили новые оптические прицелы "Швабе"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Участники выставки "Охота. Рыбалка. Активный отдых — 2018", которая проходила в Уфе, проявили повышенный интерес к новым оптическим прицелам, которые были представлены в экспозиции Вологодского оптико-механический завод (ВОМЗ), сообщает пресс-служба холдинга "Швабе". в состав которого входит предприятие.

ВОМЗ — один из ведущих производителей прицельной техники в составе холдинга — показал более сорока изделий, среди которых оптические прицелы постоянной и переменной кратности.

"В Башкортостане официально зарегистрированы свыше 23 тысяч охотников. В регионе, обладающем обширными охотничьими угодьями, хорошо развита добыча множества видов птиц и животных. На выставке в Уфе мы продемонстрировали широкую линейку оптических прицелов постоянной и переменной кратности, которые позволяют вести наблюдение и прицеливание с высокой степенью точности", — сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Пресс-служба уточняет, что выставка проходит в Уфе во второй раз при поддержке государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. За пять дней мероприятие посетили более двух тысяч человек.