Финдиректор "Аэрофлота" Шамиль Курмашов планирует покинуть компанию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Шамиль Курмашов планирует покинуть авиакомпанию в ближайшее время, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев.

"Шамиль Равильевич принял для себя решение в связи с длительным сроком пребывания у власти о смене направления бизнеса, хочет сменить авиационную тематику", — заявил Савельев журналистам в кулуарах форума SkyService-2018.

Он добавил, что место финансового директора займет один из менеджеров финансового блока авиакомпании, однако имени не уточнил.

"У нас есть реальная замена, за 9 лет мы смогли вырастить людей, кто может его (Курмашова — ред.) заменить. Но мы его не торопим, он сам определяется со своим будущим, он достаточно серьезный финансист и я верю в его блестящее будущее. В течение ближайшего времени он определится: он ищет себе новые идеи и новые направления", — отметил Савельев.

Курмашов работает в "Аэрофлоте" с 2009 года.