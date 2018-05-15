Финдиректор "Аэрофлота" Шамиль Курмашов планирует покинуть компанию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Шамиль Курмашов планирует покинуть авиакомпанию в ближайшее время, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев.
Он добавил, что место финансового директора займет один из менеджеров финансового блока авиакомпании, однако имени не уточнил.
"У нас есть реальная замена, за 9 лет мы смогли вырастить людей, кто может его (Курмашова — ред.) заменить. Но мы его не торопим, он сам определяется со своим будущим, он достаточно серьезный финансист и я верю в его блестящее будущее. В течение ближайшего времени он определится: он ищет себе новые идеи и новые направления", — отметил Савельев.
Курмашов работает в "Аэрофлоте" с 2009 года.