Минсельхозу предложили запретить импорт картофеля фри

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Национальный плодоовощной союз предложил запретить ввоз замороженного картофеля фри из США и других государств, поддержавших санкции против России, сообщает RT.

Соответствующее предложение было направлено в департамент экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза. Из документа следует, что доля импорта замороженного картофеля фри в 2017 году составила 94%. Однако в 2018 году Россия получила собственные мощности, которые могут обеспечить производство достаточного количества замороженного картофеля фри, отмечают авторы инициативы.

Как пояснил президент союза Сергей Королёв, такой запрет позволит поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, сохраненить рабочие места на вновь созданных перерабатывающих предприятиях и повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции.

В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы думских фракций подготовили законопроект об ответных мерах на санкции США и других государств, поддержавших ограничительные меры против России. Документ дает право правительству по решению президента запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из страны редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

