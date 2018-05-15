Китай ответит на любые протекционистские меры США, заявили в Пекине

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Китай выступает против торговых войн и предпочитает решать торговые споры путем переговоров, но готов ответить на любые протекционистские меры США, заявил российским журналистам замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун.

"Своевольные поступки Вашингтона нанесли серьезный ущерб интересам китайской стороны, а также развитию американской промышленности и американским потребителям, угрожают авторитету многосторонней торговой системы. Наша страна будет оказывать решительный отпор до конца, у нас твердая уверенность и способность отреагировать на любые протекционистские меры Вашингтона", — заявил Лю Сюэсун.

Он подчеркнул, что Пекин "не выступает за войну в торговле".

"Мы хотим путем переговоров решить данные вопросы", — подчеркнул чиновник. Он напомнил, что на днях состоялся визит американской делегации, а китайская делегация во главе с вице-премьером госсовета ближайшее время направится в США для следующего этапа консультаций.

"Поэтому, я думаю, что стороны хотят избежать рисков торговой войны, но в случае чего в какой-то степени шансы для других стран для замены этих товаров", — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что "на фоне растущих тенденций деглобализации и протекционизма китайская сторона призывает все стороны стоять на позиции против протекционизма".

"Китай будет продолжать содействовать проведению всеобъемлющей реформы открытости, создавать привлекательную бизнес-среду. Китайская сторона готова вместе с соответствующими сторонами прилагать общие усилия к защите многосторонней торговой системы и создавать более открытую мировую экономику", — заявил он.

В частности, представитель министерства выразил надежду, что российская сторона и другие члены ВТО будут вместе с Китаем в рамках организации "выступать против односторонних санкций и протекционизма Вашингтона и защищать законные права и интересы".

Первый раунд переговоров между США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.