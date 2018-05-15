В России может появиться реестр криптоинвесторов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России возможно появление реестра криптоинвесторов, соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта "О цифровых финансовых активах", сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Насколько я знаю, создание реестра — это предложение Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ). Оно связано с тем, чтобы снять опасения в связи с недобросовестными участниками этого рынка и направлено на противодействие отмыванию капитала, полученного преступным путем", — сказал он.

Аксаков добавил, что предложение по созданию реестра пока изучается и такой реестр должны вести в Банке России. "Это не предложение Банка России, это предложение рынка. Вполне возможно, что оно будет прописано в июне ко второму чтению закона о финансовых активах. Пока это только идея", — подчеркнул Аксаков.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.