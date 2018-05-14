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Экономика

В Ивановской области построят свиноводческий комплекс стоимостью 2 млрд руб

21:4514.05.2018
(обновлено: 21:47 14.05.2018)
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСвиноводческий комплекс. Архивное фотоСвиноводческий комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ИВАНОВО, 14 мая — РИА Новости. Компания "Дымов", один из крупнейших производителей мяса в России, планирует  построить в поселке Петровский Ивановской области к 2019 году свиноводческий комплекс общей стоимостью около двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Города России. Иваново. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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"Детали реализации нового инвестиционного проекта в ходе итоговых переговоров временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский непосредственно на месте обсудил с основателем и председателем совета директоров компании "Дымов" Вадимом Дымовым", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что будущий комплекс решено сделать в виде фермы закрытого типа, которая рассчитана на небольшое поголовье скота – около 2500 свиноматок и одновременное содержание до 30 000 свиней. Земляные работы планируется начать в конце июля – в августе, выход на строительные работы намечен на октябрь. При выходе на проектную мощность будет производиться до 10 тысяч тонн свинины в живом весе. Все отходы будут поступать в подземные закрытые лагуны, обеззараживаться и преобразовываться в органические удобрения. Всего будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Инвестор также планирует ремонт и расширение инфраструктуры региона.

Автокран Ивановец КС-45717К-3
© Фото : ИМЗ Автокран
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Представитель пресс-службы привел слова Воскресенского, который  назвал принятое решение "крупнейшей инвестицией в животноводство в истории Ивановской области". Врио губернатора также подчеркнул, что регион будет биться за каждое новое рабочее место, за каждого нового налогоплательщика. "Проект даст импульс развития посёлку Петровский, где после закрытая спиртзавода практически нет рабочих мест", — процитировал врио губернатора собеседник агентства. Воскресенский также добавил, что идёт обсуждение возможного расширения направлений деятельности.

Вадим Дымов на встрече с врио губернатора отметил, что реализация этого проекта позволит региону стать одним из сильнейших игроков на рынке производства свинины.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Преподобный Расист
В новейшей истории будущее время употреблять некорректно. Вот когда построят , вот когда впишутся в 2 лярда, тогда и трубить, а так
22:04
14.05.2018
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