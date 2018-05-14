В Ивановской области построят свиноводческий комплекс стоимостью 2 млрд руб

ИВАНОВО, 14 мая — РИА Новости. Компания "Дымов", один из крупнейших производителей мяса в России, планирует построить в поселке Петровский Ивановской области к 2019 году свиноводческий комплекс общей стоимостью около двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Он добавил, что будущий комплекс решено сделать в виде фермы закрытого типа, которая рассчитана на небольшое поголовье скота – около 2500 свиноматок и одновременное содержание до 30 000 свиней. Земляные работы планируется начать в конце июля – в августе, выход на строительные работы намечен на октябрь. При выходе на проектную мощность будет производиться до 10 тысяч тонн свинины в живом весе. Все отходы будут поступать в подземные закрытые лагуны, обеззараживаться и преобразовываться в органические удобрения. Всего будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Инвестор также планирует ремонт и расширение инфраструктуры региона.
Вадим Дымов на встрече с врио губернатора отметил, что реализация этого проекта позволит региону стать одним из сильнейших игроков на рынке производства свинины.
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