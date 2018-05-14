ЦБ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото

Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ до конца второго квартала останется вблизи текущего значения, во втором полугодии ожидается постепенное ускорение, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

"Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие. Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен", — говорится в документе.

По прогнозам ЦБ, по итогам 2018 года инфляция будет находиться в интервале 3-4%, в 2019 году – вблизи 4%.

Согласно данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 2,4%. В понедельник глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что Банк России прогнозирует годовую инфляцию в мае на уровне 2,3-2,4%.