Минюст раскрыл подробности готовящегося проекта о самозанятых гражданах

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минюст России разрабатывает законопроект, определяющий правовой статус самозанятых граждан, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Предлагается закрепить категорию "самозанятых граждан", установив следующие критерии: физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск направленную на систематическое получение дохода деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору", — говорится в сообщении ведомства.

При этом самозанятый гражданин не регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и представляет уведомление об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

"Предлагаемый уведомительный порядок учета самозанятых граждан в налоговых органах призван максимально упростить для них процедуру легализации и послужить стимулом для их законной деятельности в качестве самозанятых граждан в правовом поле", — отмечает министерство.

После законодательного закрепления правового статуса самозанятых граждан будут внесены изменения в Налоговый, Трудовой кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законодательных актов РФ.

Указанные изменения будут направлены, прежде всего, на введение деятельности самозанятых граждан в правовое поле, обеспечение защиты прав самозанятых граждан, упрощение режима их деятельности, предоставление ряда льгот, в том числе и налоговых, информирует Минюст.

Минфин, которому наряду с Минюстом, Минтрудом и Минэкономразвития поручено в срок до 26 июня завершить работу по закреплению правого статуса самозанятых граждан, в начале мая сообщил, что предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане. Это репетиторы, няни, домработницы и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас, в основном, нелегально.