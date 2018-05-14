ЛОНДОН, 14 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Бизнесмен Олег Дерипаска в понедельник провел на заседании Высокого суда Лондона по спору о продаже акций "Норникеля" около шести часов, включая перерыв на обед, передает корреспондент РИА Новости.

Судебное заседание в понедельник началось в 10.30 по лондонскому времени (12.30 мск) и завершилось после 16.00. Все это время российский бизнесмен находился в зале суда. Обеденный перерыв бизнесмен предпочел провести в комнате для консультаций, не отлучаясь из здания суда.

В первой половине дня на вопросы юристов, представляющих интересы компании Whiteleave Владимира Потанина, отвечал президент компании En+ Максим Соков, выступавший по спору в качестве свидетеля. Он рассказал суду о деталях заключения соглашения между "Русалом" и "Норникелем" в 2012 году с привлечением в качестве медиатора компании Crispian Investments Романа Абрамовича, а также о позиции алюминиевой компании по сложившейся ситуации.

Во второй половине дня слово было предоставлено Дерипаске. Юристы ответчика спрашивали его о том, при каких обстоятельствах бизнесмену стало известно о планах Абрамовича продать акции "Норникеля" и какова его точка зрения на этот счет.

Бизнесмен заявил, что решение о выходе Crispian из "Норникеля", о котором он узнал в декабре, стало для него полной неожиданностью, так как рыночная конъюнктура на металлургическом рынке была на тот момент благоприятной, и оснований для продажи акций не было. "Русал" намерен сохранить баланс акционерных долей с "Интерросом" в капитале "Норникеля", подчеркнул он.

Говоря о сотрудничестве с Потаниным, бизнесмен отметил, что решение о продаже акций и прекращение соглашения 2012 года будет свидетельствовать о "прекращении партнерства по духу, и по сути".

Завершив свое выступление, Дерипаска поспешно покинул зал суда, не дожидаясь окончания заседания. Во вторник заседание продолжится. На нем, как ожидается, на вопросы юристов ответит Потанин.

В феврале между основными владельцами "Норникеля" — "Интерросом" Потанина и "Русалом" Дерипаски — возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года. И теперь стороны спорят по поводу продажи Crispian около 4% акций из своего пакета. En+ является основным акционером "Русала".