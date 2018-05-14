Ситуация на финансовом рынке успокаивается, заявили в Центробанке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация на финансовом и валютном рынках РФ после периода волатильности в начале апреля успокаивается, заявил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в понедельник на заседании в Госдуме заявил, что регулятор, взявший в апреле паузу в снижении ставки, по мере стабилизации ситуации мог бы продолжить снижать ключевую ставку.

"Действительно, ситуация успокаивается по разным измерениям, хотя ещё спреды (риск-премии на Россию — ред.) высокие", — ответил Дмитриев на вопрос о том, начала ли стабилизироваться ситуация на рынках.

"Вопросы ставок — это к совету директоров", — прокомментировал Дмитриев перспективы политики ЦБ по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России в конце апреля оставил ключевую ставку в 7,25% неизменной, а в своём заявлении дал сигнал, что потенциал снижения ставки в рамках перехода к нейтральной денежной политике уменьшился, но ЦБ по-прежнему рассчитывает завершить его в 2018 году.