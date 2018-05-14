Титов назвал проект о наказании за соблюдение санкций опасным для бизнеса

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает опасной инициативу депутатов о введении ответственности за соблюдение иностранных санкций, поскольку такая норма может быть использована как способ давления на предпринимателей.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что ГД разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физлиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.

В понедельник данный законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей, был внесен в Госдуму.

"Дополнение УК новой статьей предполагает ответственность за содействие исполнению иностранных санкций вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Уверен, эта опаснейшая инициатива наших законодателей создает огромные риски для всех предпринимателей, так или иначе задействованных во внешнеэкономической деятельности. Не согласен с формулировкой статьи в принципе, но главное в другом", — приводит слова Титова его пресс-служба.

"Я практически уверен, что недобросовестные правоохранители и конкуренты получат еще один козырь в давлении на честных предпринимателей. Причем угрозы здесь могут быть адресованы самому широкому кругу предпринимателей — от малого бизнеса до гигантов связи, крупнейших отечественных корпораций, банков и нефтяных компаний", — заявил Титов.