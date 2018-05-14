Страны ЕАЭС должны расширять производственную кооперацию, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Страны-участники ЕАЭС должны расширять производственную кооперацию в передовых отраслях, таких как атомная энергетика, область возобновляемых энергоисточников, освоение космоса, медицина и экология, заявил президент РФ Владимир Путин.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Россия в 2018 году является председателем в организации.

"Хорошие возможности для наращивания сотрудничества открываются в атомной энергетике, в области возобновляемых энергоисточников, в экологии, медицине, космосе. В этих передовых отраслях важно расширять производственную кооперацию, совместно работать над новыми технологиями и ноу-хау, внедрять инновации, отвечающие требованиям мировой экономики и глобального технологического развития", — сказал Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.