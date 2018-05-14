Россия предложила ЕАЭС ряд цифровых проектов в интернет-торговле

Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Россия в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС предлагает реализовать ряд проектов в области интернет-торговли, а также создать транспортные коридоры и технологии отслеживания движения товаров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Еще один приоритет – реализация цифровой повестки ЕврАзЭС. Российское председательство предлагает осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологии отслеживания движения товаров, создание транспортных коридоров, в промышленной кооперации", — заявил Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.