На заседании ВЕЭС был достигнут ряд договоренностей, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе прошло не без дискуссий, но сторонами достигнут ряд договоренностей, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам заседания.

"Уважаемые коллеги, только что мы завершили заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Обсуждены важные аспекты деятельности Евразийского союза и достигнут ряд договоренностей. Не скрою, это не без дискуссий, не без споров, но нам удалось все-таки добиться общих решений", — сказал Путин.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.