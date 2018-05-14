Сбербанк и "Росатом" будут сотрудничать в сфере ЖКХ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сбербанк и дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" подписали меморандум о партнерстве для инвестирования в объекты ЖКХ и эффективного управления ими в городах присутствия госкорпорации, говорится в сообщении пресс-службы крупнейшего российского банка.
От имени банка документ был подписан вице-президентом, директором департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Сергеем Бабаяном, со стороны госкорпорации "Росатом" — генеральным директором АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" Ксенией Сухотиной.
АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" – дивизион госкорпорации "Росатом", управляет неатомной генерацией (ТЭЦ) в пяти городах России: Глазове (Удмуртская республика), Димитровграде (Ульяновская область), Краснокаменске (Забайкальский край), Новоуральске (Свердловская область), Северске (Томская область).