Сбербанк и "Росатом" будут сотрудничать в сфере ЖКХ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сбербанк и дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" подписали меморандум о партнерстве для инвестирования в объекты ЖКХ и эффективного управления ими в городах присутствия госкорпорации, говорится в сообщении пресс-службы крупнейшего российского банка.

"Сбербанк и АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" в рамках Х Международного форума "АТОМЭКСПО-2018" подписали меморандум о стратегическом долгосрочном партнерстве в сфере инвестиционной деятельности по созданию, реконструкции, а также повышению эффективности управления объектами ЖКХ в городах присутствия госкорпорации "Росатом", а также совместной реализации инвестиционных проектов, включая концессионные проекты в области ЖКХ", — сказано в сообщении.

От имени банка документ был подписан вице-президентом, директором департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Сергеем Бабаяном, со стороны госкорпорации "Росатом" — генеральным директором АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" Ксенией Сухотиной.

Бабаян отметил, что трансформация городской среды с использованием передовых технологий — это тренд, который в Сбербанке рассматривают как один из приоритетных на ближайшие годы. В связи с этим банк ожидает возникновения масштабного рынка кредитования соответствующих проектов.

АО "Объединенная теплоэнергетическая компания" – дивизион госкорпорации "Росатом", управляет неатомной генерацией (ТЭЦ) в пяти городах России: Глазове (Удмуртская республика), Димитровграде (Ульяновская область), Краснокаменске (Забайкальский край), Новоуральске (Свердловская область), Северске (Томская область).