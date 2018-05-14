Поморье представит свой культурный и деловой потенциал в Сербии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экономический и культурный потенциал представит Архангельская область в Сербии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме презентации инвестиционного потенциала региона, которая пройдет в Хозяйственной палате Сербии, делегация Архангельской области примет участие в открытии 85-й международной сельскохозяйственной выставки в городе Нови-Сад.

По словам представителя пресс-службы правительства региона, ключевым событием визита станет подписание соглашения между Архангельской областью и автономным краем Воеводина Сербской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Реализация соглашения предполагает взаимодействие по широкому спектру вопросов — от торговли и сельского хозяйства до экологии и рационального использования природных ресурсов, сказал собеседник агентства.

"Мы рады, что вышли на подписание соглашения с автономным краем Воеводина. Экономический потенциал Сербии, особенно в области сельского хозяйства, очень высок. Уверен, что мы в начале большого пути, и поддержка, в том числе и российского посольства, для нас очень важна. Добавлю, что с Сербией у нас складываются очень хорошие отношения, и их сохранение дорогого стоит", — цитирует губернатора Архангельской области Игоря Орлова его пресс-служба.

В пресс-службе напомнили, что Архангельская область имеет позитивный опыт взаимодействия с Сербией по ряду направлений. С 2011 года развивается сотрудничество между университетами. В сентябре прошлого года делегация Сербии во главе с зампредом правительства автономного края Воеводина Иваном Джоковичем посетила Архангельскую область. Тогда, в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки, были представлены научно-образовательный потенциал САФУ — Северного арктического федерального университета и опыт взаимодействия с сербским университетом города Нови-Сад.

Другие новости региона читайте здесь >>