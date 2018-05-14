Чистый отток капитала из России в январе-апреле увеличился на 17%

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 миллиард долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил 21 миллиард долларов США против 17,9 миллиарда долларов США годом ранее. При этом, в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора", — говорится в сообщении.

В апреле зампредседателя ВЭБа Андрей Клепач отмечал, что отток капитала из России на конец 2018 года прогнозируется выше уровня прошлого года. По мнению представителя госкорпорации, этот отток может составить около 30 миллиардов долларов по итогам года.