Путин на заседании ВЕЭС приветствовал нового премьера Армении Пашиняна

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) приветствовал нового премьера Армении Никола Пашиняна.

"Мы проводим первое в этом году заседание Высшего евразийского экономического совета. Прежде всего, хочу поприветствовать премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. Еще раз поздравляю Вас, Никол Воваевич, с избранием на высокий государственный пост", — сказал Путин, открывая заседание.

Президент РФ отметил весьма насыщенную повестку дня.

"Предстоит подвести итоги функционирования Союза и принять ряд стратегических решений по дальнейшему углублению интеграции. Россия, председательствующая в 2018 году в органах Евразийского экономического союза, предложила развернутую программу совместной работы. Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации", — сказал Путин.

В заседании участвуют лидеры стран-участниц: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также новый премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие представители стран.