Путин на заседании ВЕЭС приветствовал нового премьера Армении Пашиняна

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) приветствовал нового премьера Армении Никола Пашиняна.
Президент РФ отметил весьма насыщенную повестку дня.
"Предстоит подвести итоги функционирования Союза и принять ряд стратегических решений по дальнейшему углублению интеграции. Россия, председательствующая в 2018 году в органах Евразийского экономического союза, предложила развернутую программу совместной работы. Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации", — сказал Путин.
В заседании участвуют лидеры стран-участниц: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также новый премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие представители стран.