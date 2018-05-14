МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов озвучил предложение России разработать под эгидой ООН специализированную конвенцию по возвращению активов, полученных преступным путем.

"Все больше набирает обороты проблематика возвращения активов, полученных преступным путем. Считаем, что Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция ООН против коррупции содержат только рамочные, положения общего характера, поэтому предлагаем подумать о разработке под эгидой ООН отдельной специализированной конвенции по возвращению активов", — сказал Сыромолотов, выступая на 7-й сессии Комиссии ООН по противодействию преступности и уголовному правосудию.

Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.