На Омском НПЗ планируют запустить гидроочистку дизтоплива в 2020 году

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" запланирован на 2020 год, объем инвестиций в строительство нового объекта составляет 17,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте "Газпром нефти".

"На Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" началась подготовка площадки строительства будущей установки гидроочистки дизельного топлива… Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Строительство установки гидроочистки дизельного топлива — это важный проект второго этапа программы модернизации ОНПЗ, которую с 2008 года реализует "Газпром нефть". Объем инвестиций в строительство нового объекта составляет 17,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Сейчас на строительной площадке установки гидроочистки дизельных топлив Омского НПЗ идут подготовительные работы для формирования фундамента. Отмечается, что новый комплекс годовой мощностью 2,5 миллиона тонн повысит производство арктического дизельного топлива, заменив две установки предыдущего поколения.

Будущая установка обеспечит переработку увеличенного объема вторичного газойля, который поступит в производственную систему Омского НПЗ после запуска в эксплуатацию установки замедленного коксования.

Компания отмечает, что благодаря современной технологии депарафинизации новое топливо улучшит рабочие характеристики дизельных двигателей и позволит дополнительно снизить воздействие автотранспорта на окружающую среду из-за ультранизкого содержания серы.

"Мы начинаем строительство нового комплекса, который позволит Омскому НПЗ увеличить выработку усовершенствованного дизельного топлива почти в полтора раза. Парк автомобилей, работающих на дизельном топливе, ежегодно растет, а потребность в зимних сортах, которые незаменимы в приполярных и арктических регионах, занимает около 40% в структуре потребления", — приводятся в сообщении слова гендиректора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского.