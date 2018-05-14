В Киеве рассказали о "прямой угрозе" "Северного потока — 2" для Украины

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" призван оказывать на европейские страны политическое давление, заявил украинский премьер Владимир Гройсман на встрече с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

"Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость от нее всей Европы", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

По словам украинского премьера, "Северный поток — 2" является "исключительно геополитической конструкцией", которая несет "прямую угрозу" Киеву.

"В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надежным транзитером и на 100 процентов обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнерами как модернизировать, так и управлять нашей газотранспортной системой", — сказал Гройсман.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия, в апреле — Финляндия.