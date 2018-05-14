"Газпром" изучает предложения независимых поставщиков по "Силе Сибири"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. "Газпром" рассматривает предложения независимых производителей газа о поставках в трубопровод "Сила Сибири", однако конкретных решений по данному вопросу пока нет, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

"Контракт, который подписал "Газпром" с китайской компанией CNPC, подразумевает поставки газа "Газпрома"… Начало поставок – 20 декабря следующего года", — сказал Маркелов.

"То, что вы говорите, что существуют предложения в сторону "Газпрома" относительно поставок газа в "Силу Сибири, эти предложения на сегодняшний день находятся на стадии рассмотрения. Пока о конкретных результатах мы вам сказать на сегодняшний день не можем", — добавил он.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.