Оренбуржье представит свои успешные проекты на Днях региона в Казахстане

ОРЕНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Успешные торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные проекты, а также возможности областной медицины и лучшие практики в сфере образования представит Оренбуржье на Днях региона в Казахстане, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.
"У каждого региона есть свои преимущества и точки роста. Поддерживая начинания друг друга как в экономике, так и в гуманитарной сфере, мы можем добиваться лучшего результата. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Оренбургской области с Республикой Казахстан увеличился на 20%, и десятая часть его приходится на Актюбинскую область. Здесь мы видим значительный потенциал", — цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
В пресс-службе добавили, что в этом году на Днях Оренбургской области в Актобе будет представлен совместный российско-казахстанский проект по развитию предпринимательства "Бизнес-класс". Кроме того, в рамках гуманитарного проекта "Лето в парке" пройдет масштабная концертная программа, в которой примут участие самые яркие творческие коллективы и исполнители Оренбуржья.