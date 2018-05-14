Оренбуржье представит свои успешные проекты на Днях региона в Казахстане

ОРЕНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Успешные торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные проекты, а также возможности областной медицины и лучшие практики в сфере образования представит Оренбуржье на Днях региона в Казахстане, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.

По его словам, Дни Оренбургской области проводятся ежегодно в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Оренбургской области и Акиматом Актюбинской области Республики Казахстан на 2017-2019 годы. В этом году мероприятие пройдет 18-19 мая в городе Актобе в Казахстане.

"У каждого региона есть свои преимущества и точки роста. Поддерживая начинания друг друга как в экономике, так и в гуманитарной сфере, мы можем добиваться лучшего результата. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Оренбургской области с Республикой Казахстан увеличился на 20%, и десятая часть его приходится на Актюбинскую область. Здесь мы видим значительный потенциал", — цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что в этом году на Днях Оренбургской области в Актобе будет представлен совместный российско-казахстанский проект по развитию предпринимательства "Бизнес-класс". Кроме того, в рамках гуманитарного проекта "Лето в парке" пройдет масштабная концертная программа, в которой примут участие самые яркие творческие коллективы и исполнители Оренбуржья.

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