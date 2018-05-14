Ростовский "Евродон" начнет поставки индейки в Бахрейн в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Компания "Евродон", крупнейший российский производитель индейки и утки из Ростовской области, в сентябре планирует начать поставки своей продукции в Бахрейн, сообщил журналистам глава компании Вадим Ванеев.

Меморандум о сотрудничестве между компанией и королевством был подписан в воскресенье.

"Мы договорились о том, что наша команда вылетает в Бахрейн, все обследует, а потом в сентябре … начинаем поставки", — сказал Ванеев.

Он уточнил, что перед этим в Бахрейне должны быть организованы демонстрационные залы с продукцией, отработана логистика поставок охлажденного мяса.

По словам Ванеева, пока речь идет о небольших объемах с постепенным их наращиванием. "Возможности компании "Евродон" — это 300-400 тонн ежедневно отправлять в Арабский залив", — отметил он, подчеркнув, что пока основная задача – это дать попробовать иностранцам российский продукт.

Как отметил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, Бахрейн входит в совет арабских стран Персидского залива и является своеобразным входом в эти страны. "Их население около 40 миллионов человек, это очень хороший потенциал для поставок продукции из нашего региона", — сказал он журналистам. Гончаров подчеркнул, что это соответствует исполнению указа президента России Владимира Путина о развитии экспорта сельхозпродукции.

Шейх Ахмед Бин Калифа, в свою очередь добавил, что у Ростовской области большой потенциал для экспортных поставок на Ближний Восток. "Я приехал сюда, в том числе, рассмотреть ряд совместных предприятий между Россией и Бахрейном. Я вижу, что очень много продукции можно импортировать в наш регион из России", — сказал он журналистам.

В понедельник в Ростовскую область также прибывает делегация посольства Бахрейна, которая встретится с губернатором области Василием Голубевым, а также проведет круглый стол о развитии торгово-экономического сотрудничества с областью.

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