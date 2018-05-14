В ГД заявления США о санкциях за сотрудничество с Ираном назвали шантажом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал грубым шантажом заявления США о возможном введении санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном.

"Угрозы США о введении санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Тегераном выглядят как откровенный и грубый шантаж. США, нарушив все свои международные обязательства, теперь, по сути методами угроз и ультиматумов, вынуждают своих европейских партнеров пойти таким же безответственным путем", — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, отказ от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нарушит баланс вокруг иранской ядерной программы, который был достигнут огромными усилиями всего мирового сообщества. Как считает Слуцкий, в итоге это может обернуться весьма опасными последствиями, далеко выходящими за пределы региона.

"Вашингтон таким образом пытается навязать свою волю не только мифическим противникам, но и своим союзникам. Это абсолютно деструктивная линия, которая уже, к сожалению, апробирована США на российском треке, когда Евросоюз в ущерб собственным экономическим интересам вынужден поддерживать американские санкции", — отметил политик.

США вышли из СВПД и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.