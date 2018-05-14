Дерипаска представит в суде свою позицию по спору вокруг "Норникеля"

ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Основной бенефициар "Русала" Олег Дерипаска прибыл в качестве свидетеля в Лондонский суд, где начались слушания спора между алюминиевой компанией и "Интерросом" Владимира Потанина по "Норникелю", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил РИА Новости представитель "Интерроса", Потанин также лично представит свои показания в Лондонском суде.

"Слушания продлятся четыре дня, после чего судья, возможно, вынесет какое-то решение", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

В настоящий момент показания в суде дает президент En+ Максим Соков.