Матвиенко рассказала о ситуации в российской фармацевтике

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия производит критически мало лекарств на отечественных субстанциях, эту проблему не решить в один день, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании общественного совета партийного проекта единороссов "Здоровое будущее".

"Давайте честно скажем, мы должны себе говорить честно, что отечественных лекарств на отечественных субстанциях у нас критически мало. Все, что мы производим в России — это либо на зарубежных, импортных субстанциях, либо дженерики, либо расфасовка, либо упаковка и так далее. Это проблема, ее в один день не решить, но надо ею серьезно и системно заниматься. И надо понять, кто за это отвечает и кто будет это делать", — сказала Матвиенко, возглавляющая общественный совет партпроекта.