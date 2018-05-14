"Роснефть" и Eni заявили, что остаются партнерами по совместным проектам

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. "Роснефть" и Eni остаются партнерами по совместным проектам, сообщили компании.

"Информация о выходе компании Eni из совместных с НК "Роснефть" предприятий не соответствует действительности. "Роснефть" и Eni остаются партнерами по совместным проектам", — сообщили РИА Новости в российской компании.

"Eni остается и будет оставаться партнером "Роснефти" в совместных проектах, будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции", — прокомментировали в Eni.

Газета "Коммерсант" ранее в понедельник со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний сообщила, что вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности итальянской Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе.

Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.

Прежние секторальные санкции, введенные против российской нефтяной отрасли в 2014 году, запрещали прежде всего поставку оборудования. Однако СП Eni и "Роснефти" тогда получили необходимые разрешения от властей Люксембурга, которые действительны до сих пор. Поставщикам, однако, необходимо получать разрешения у властей своих стран, в основном ЕС, и трудности с поиском партнеров привели к отсрочке бурения скважины на Черном море на два года.

Новые санкции США направлены в первую очередь на запрет финансирования проектов. По словам источников газеты в отрасли, де-факто работа СП уже приостановлена. Один из собеседников издания заявил, что еще в 2017 году Eni начала сокращать численность сотрудников СП. Другой источник газеты отмечал, что сотрудники "Роснефти", прикрепленные к СП, возвращаются в компанию.