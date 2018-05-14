В ОПЕК уверены, что справятся с последствиями санкций против Ирана

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. У ОПЕК достаточно свободных мощностей, чтобы компенсировать последствия санкций США против Ирана, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи.
При этом министр не назвал объем неиспользуемых ОПЕК производственных мощностей и добавил, что это будет обсуждаться на встрече в июне.
По словам аль-Мазруи, ОАЭ будет стремиться к определенному уровню цен на нефть, который будет стимулировать инвестиции в отрасль.
США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В связи с санкциями США ожидается сокращение предложения нефти со стороны Ирана.