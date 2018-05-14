На "АмурЭкспоФорум-2018" соберутся около 50 китайских компаний

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Около 50 китайских компаний подтвердили участие в переговорах в формате b2b ("бизнес для бизнеса") в рамках Амурской международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум-2018", сообщает правительство области.

Международная выставка-ярмарка "АмурЭкспоФорум" проходит в Благовещенске с 1992 года. В этом году она откроется 18 мая.

По данным властей, в рамках деловой программы форума запланированы встречи между организациями Амурской области и провинции Хэйлунцзян (Китай) в формате b2b, где будут обсуждаться совместные проекты.

"На текущий момент с китайской стороны подтверждено участие порядка 50 компаний для обсуждения возможного сотрудничества по следующим направлениям: сельское хозяйство и продовольственные товары (соя, соевое масло, кондитерские изделия, вина, пивная продукция, мед, хлебные и мучные изделия), банковский сектор, лесное хозяйство, здравоохранение (БАДы и экологически чистая продукция) и другое", — говорится в сообщении.