Силуанов рассказал о возможной поддержке компаний, попавших под санкции США

Вопросы поддержки попавших под санкции США компаний, в том числа кредитной через Промсвязьбанк, прорабатываются, заявил и.о. министр финансов Антон Силуанов.

"У нас прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной поддержки, в первую очередь компаний, попавших под санкции — Русала, ГАЗ. Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счёт банка, который создан государством — Промсвязьбанка", — сказал Силуанов журналистам.