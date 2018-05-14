День сибирского поля-2018 пройдет в Алтайском крае с 20 по 21 июня

БАРНАУЛ, 14 мая — РИА Новости. Традиционный масштабный агропромышленный форум "День сибирского поля-2018" пройдет в Алтайском крае 20-21 июня, сообщает официальный сайт правительства региона.

Основными темами форума станут техническое и технологическое совершенствование производства и диверсификация как основа экономической эффективности ведения аграрного бизнеса.

"Одной из центральных тем станет подготовка кадров для сельского хозяйства. На форуме также обсудят использование геоинформационных технологий в производстве, органическое земледелие, вопросы экспорта продукции", — говорится в сообщении.

На территории Сибирского агропарка будут продемонстрированы последние мировые достижения науки и техники. В рамках мероприятия традиционно пройдет выставка сельхозтехники и оборудования, в том числе будут представлены новинки от отечественных и зарубежных машиностроителей.

Участие в форуме примут представители более чем 200 компаний из 20 регионов России и из-за рубежа. Компании представят как постоянно выпускаемую продукцию, так и инновационные разработки. Предприятия Алтайского кластера энергомашиностроения и энегроэффективных технологий продемонстрируют специализированные светильники для животноводства, ремонтных ангаров техники и сильно задымленных помещений, а также проект по производству пеллет для котлов из отходов жизнедеятельности животноводства.

Впервые "День сибирского поля" прошел в регионе в 2011 году, когда проводимый до этого форум "День алтайского поля" расширил свои рамки и вышел на межрегиональный уровень. В прошлом году мероприятие посетили 24,5 тысячи человек. Сибирский агропарк, расположенный вблизи Барнаула, является современной площадкой для демонстрации сельскохозяйственной техники и передовых аграрных технологий. Впервые демонстрация техники прошла здесь в 2009 году. С 2011 года Сибирский агропарк стал неизменным местом проведения агропромышленного форума "День сибирского поля".