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Экономика

Аналитики прогнозируют падение цены биткоина перед новой волной роста

03:3014.05.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе, скорее всего, продолжит снижение на ряде негативных новостей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако цена биткоина еще может возобновить рост к психологической отметке в 10 тысяч долларов, не исключают они.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин продолжает дешеветь, сползая к отметке $8,5 тысячи

По итогам торгов воскресенья, 13 мая, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, выросла на 3,35% — до 8,753 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 4,09% — до 8,715 тысячи долларов, на GDAX — поднялась на 3,36%, до 8,718 тысячи долларов.

Насыщенная новостями неделя

По словам аналитика "Альпари" Владислава Антонова, на минувшей неделе произошло несколько негативных для крипторынка событий: расследование деятельности южнокорейской криптовалютной биржи Upbit и очередная распродажа средств биржи Mt.Gox. Они помешали росту цены биткоина к 10 тысячам долларов и будут сдерживать стоимость криптовалюты и на этой неделе, полагает он.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Попечитель обанкротившейся биржи Mt.Gox Нобуаки Кобаяши вывел с кошелька 8,2 тысячи BTC. Здесь не важен сам факт продажи монет, просто любое движение в кошельках Mt.Gox воспринимается криптосообществом как доказательство совершения сделки по продаже BTC на бирже", — пояснил он.

"На новостях о Mt.Gox и Upbit позитивный настрой участников рынка сменился на негативный. Нейтрализовать его на время может ежегодная конференция по криптовалютам Consensus, которая пройдет в Нью-Йорке с 14 по 16 мая. Ожидается, что мероприятие посетит не менее 7 тысяч гостей, из которых более 200 экспертов криптоиндустрии. По авторитетности Consensus сравнивают с саммитом G-8, но в криптомире", — отметил он.

Главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов отметил, что традиционно после данного события три года подряд рынок демонстрировал оживление. "Конечно же, данная тенденция не обязательно будет продолжена, но именно психологическая "готовность к росту" может побудить многих на покупки", — рассказал он.

Аналитик eToro Михаил Мащенко, в свою очередь, вспомнил о словах миллиардера Уоррена Баффета, который приравнял биткоин к "крысиному яду", и Билла Гейтса, поделившегося желанием "зашортить" криптовалюту.

"Почему не стоит всерьез прислушиваться к их мнению? Билл Гейтс в прошлом не считал, что у интернета есть какое-либо будущее, и только в 1995 году изменил свое отношение к сети, выпустив меморандум "Приливная волна Интернета", где призвал полностью изменить стратегию развития компании. Уверен, когда все вокруг перейдут на криптовалюту, он в очередной раз с легкостью поменяет свое отношение", — считает он.

В то же время эксперт напомнил о позитивных факторах, способствовавших росту цены биткоина. Так, компания-владелец биржи NYSE — Intercontinental Exchange — готовится предоставить возможность покупать и хранить криптовалюту. Компания, по сообщениям СМИ, ведет переговоры с другими финансовыми организациями для старта торгов своп-контрактами, в результате приобретения которых покупатель станет обладателем реального биткоина на следующий день.

Сдерживаемый рост

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам Доганова, прошедшая неделя стала для биткоина и всего крипторынка коррекционной.

"Попытка взять уровень 10 тысяч долларов в начале мая не увенчалась успехом и многие предпочли сократить позиции, опасаясь отката. Это значительно увеличило объемы продаж и даже уровень 9 тысяч долларов смог удержать цены выше лишь на один день… Если позитивный настрой покупателей и тех, кто восстанавливает свои позиции, в понедельник сохранится, то можно ожидать ускорения роста цен", — полагает эксперт.

Капитализация всего крипторынка вернулась выше отметки 400 миллиардов долларов, что является хорошим сигналом и демонстрирует интерес инвесторов к широкому кругу криптоактивов, рассказал он.

"С точки зрения технического анализа, хорошим сигналом подтверждения продолжения растущего тренда станет закрепление цены криптовалюты на уровне 9 тысяч долларов и выше, что считаем наиболее вероятным сценарием следующей недели", — добавил он.

Мащенко из eToro дает схожий прогноз. "После неудачной попытки закрепиться выше 200-дневной средней цены биткоин откатился обратно к нижней границе сформированного трендового канала. На таких низких объемах ожидание роста может затянуться, но в целом особых причин для серьезного падения котировок в данный момент нет: негативный новостной фон сменился на нейтральный, и в отсутствии сюрпризов котировки вполне могут вернуться к тесту уровня в 10 тысяч долларов", — считает он.

Положительный сценарий дает и Зартдинов. "Позиции у биткоина сейчас сильные, поэтому есть вероятность, что он будет расти лучше других криптовалют. Уровень поддержки находится на 8,25 тысячи долларов за биткоин, поэтому текущая цена выглядит привлекательной для захода в рынок. Снижение вполне логично перед новым походом наверх", — отметил он.

Антонов, напротив, выбрал более сдержанную позицию. "Если в первой половине недели курс биткоина не поднимется выше 8,75 тысячи долларов, стоит ожидать снижения котировок до 7,7 тысячи долларов к концу недели", — рассказал он.

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