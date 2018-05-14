В ЦСР назвали способ экономить расходы российского бюджета

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бюджетная система России могла бы дополнительно экономить до 68 миллиардов рублей в год, если контрактные отношения, которые сейчас сложились между заказчиками и частным бизнесом, распространить на сегмент госзакупок, говорится в докладе "Сектор госзакупок G2G", подготовленном Центром стратегических разработок (ЦСР).
Российский госзаказ, отмечают авторы исследования, характеризуется наряду с сегментами "бизнес для государства" (Business to Government, B2G) и "бизнес для общества" (Business to Public, B2P) наличием особого сегмента, в котором и заказчиком, и поставщиком выступают госорганизации — сектор "государство для государства" (Government to Government, G2G).
В этом сегменте государство в лице уполномоченных юридических лиц само у себя заказывает продукцию и само себе поставляет. Поставщиками по госзаказу становятся министерства, агентства, департаменты органов власти, администрации, казенные учреждения и иные заказчики.
"Если бы контрактные отношения, которые сейчас сложились между заказчиками и частным бизнесом в части конкуренции и ценовых скидок, распространить на сегмент G2G, бюджетная система смогла бы дополнительно экономить не менее 50–68 миллиардов рублей, или 1% от общего объема ассигнований, направляемых в госзакупки. Кроме того, ежегодно бюджетная система теряет не менее 10 миллиардов рублей на имитацию контрактных отношений. Речь идет о затратах на проведение квази-торгов, подготовку и размещение закупочной документации, обязательное обучение специалистов контрактных служб и членов закупочных комиссий и иные формальные расходы", — говорится в докладе ЦСР.
Нерыночные отношения
"Заказчики в большинстве случаев вынуждены заключать контракты с единственным или заранее определенным поставщиком. На основе наших данных, 87% по количеству и 80% по стоимости G2G-контрактов заключаются либо с единственным поставщиком, либо по итогам несостоявшихся торгов. При этом и заказчик, и поставщик имитируют предоставление лучших условий госконтрактов", — говорится в докладе.
По данным исследования ЦСР, в секторе G2G работают 95 тысяч организаций, из которых 73 тысячи заказывают и 22 тысячи поставляют продукцию. В год заключается 360–400 тысяч сделок совокупной стоимостью 550–670 миллиардов рублей. Четверть контрактов G2G — особо крупные, стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Для сравнения, у частного бизнеса доля госконтрактов стоимостью свыше 1 миллиарда рублей составляет не более 15%.
"Поставщики G2G начали конкурировать даже с госкомпаниями. Это явление зафиксировано на 25 рынках госзаказа, включая транспортные услуги, услуги по очистке воды и водоснабжению, по обслуживанию зданий и территорий, услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, звукозаписей и изданию музыкальных записей", — говорится в материалах ЦСР.
Неконкурентное распределение заказов, по мнению ЦСР, приводит к деформации рынков и подавляет стимулы для их участников к повышению эффективности работы.
"Подмена свободы договора и добросовестной конкуренции административными заданиями и скрытыми альянсами негативно влияет на участников контрактных отношений и становится причиной недобросовестного поведения и негативного отбора. Недальновидно считать, что легче не втягиваться в кропотливую профессиональную работу с рынком и заключить контракт со "своими" структурами. Подобные тактики не устраняют рыночных искажений, только усиливая деформацию. Равновесные контрактные отношения вносят фундаментальный вклад в укрепление рыночных институтов и формирование внутренних драйверов экономического роста и технологического обновления", — говорится в докладе ЦСР.
Выходы есть
По мнению ЦСР, нужно исключить возможность коммерциализации исполнения возложенных на организации сектора госуправления публичных полномочий, заменив контракт на муниципальное задание, отличающееся от контракта обязательностью выполнения, директивным определением состава и размера финансового обеспечения, особым порядком налогообложения и отчетности.
В то же время там, где сложился рынок или существуют серьезные предпосылки для его формирования, госорганы должны стремиться к полноценным контрактным отношениям с частным бизнесом.
"Рыночная трансформация возможна в поставках пищевых продуктов и кейтеринге, где поставщики-G2G заключают в год контракты общей стоимостью не менее 24 миллиардов рублей; строительстве административных зданий, вокзалов и иных гражданских объектов — около 100 миллиардов рублей; предоставлении складских и вспомогательных транспортных услуг — 30 миллиардов рублей", — говорится в докладе.
Изменения должны затронуть и другие рынки. "На наш взгляд, нужно сократить возможность свободной, беспрепятственной коммерческой деятельности государственных организаций на рынках стандартной, готовой продукции. Исследование показало, что сейчас госорганизации закупают у госорганизаций даже бумагу и изделия из бумаги на сумму 1 миллиард рублей в год, а также гостиничные услуги — более 2 миллиардов рублей", — поясняют авторы доклада.
"Они возникают, к примеру, там, где существуют инфраструктурные ограничения для конкуренции, а также в тех сферах экономики, в которые не инвестирует бизнес. При этом нельзя допускать, чтобы, предоставляя общественные блага, госорганизации извлекали коммерческую прибыль и препятствовали выходу на рынки частных фирм. Кроме того, следует запретить заказчикам заключение контрактов на коммерческой основе с собственными подведомственными учреждениями", — отмечается в докладе.
"По нашему мнению, проблема госсектора госзаказа должна стать предметом безотлагательных управленческих воздействий. Выход организаций госсектора на рынки госзакупок не может носить стихийных характер, как это имеет место в настоящее время. Ожидание, что государственные организации способны заменить рынок и разрешить объективно имеющиеся рыночные проблемы и провалы — иллюзорно", — заключают авторы доклада.