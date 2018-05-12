"Энергия" запросила выплату страховки за потерю спутника Angosat-1

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" направила в страховые компании заявку на получение страховки за произошедшую аварию с ангольским спутником Angosat-1, сообщили РИА Новости в пресс-центре РКК "Энергия".

В конце апреля 2018 года РКК "Энергия" признала потерю космического аппарата связи, построенного для Анголы и запущенного на орбиту в конце 2017 года. Как сообщалось, связь со спутником была потеряна практически сразу после запуска. Аппарат был застрахован на 121 млн долларов при стоимости аппарата в 252 млн долларов.

"В соответствии с условиями договора страхования заключенного с ООО СК "ВТБ Страхование", АО "Согаз" и ПАО "РКК "Энергия", корпорация 26 апреля 2018г. направила уведомление об убытке. Начиная с указанной даты, корпорация обязана в течение 180 дней предоставить все необходимые документы для получения страхового возмещения", — сообщили в пресс-центре.

После предоставления полного и достаточного комплекта документов страховые компании обязаны в течение 45 дней произвести выплату страхового возмещения, отметили в корпорации.

РИА Новости пока не удалось получить комментарии от "ВТБ Страхование" и "Согаз".

Ранее сообщалось, что взамен потерянного спутника Angosat-1 российская сторона изготовит второй космический аппарат.

Экспортный контракт на 327,6 миллиона долларов был заключен 26 июня 2009 года между министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы и "Рособоронэкспортом". Исполнителем работ была назначена корпорация "Энергия". В 2011 году Внешэкономбанк, Росэксимбанк, ВТБ и Газпромбанк заключили с минфином Анголы кредитное соглашение, согласно которому африканской стране была предоставлена кредитная линия на 278,46 миллиона долларов сроком на 13 лет. В итоге 252,5 миллиона долларов пошло на изготовление самого спутника, еще 20,8 миллиона долларов — на аренду орбитальной позиции. Полномасштабная разработка спутника началась в конце 2013 года. В 2015 году в Луанде началось строительство центра управления полетом спутника. Наземная инфраструктура строилась за счет Анголы и обошлась в 54,3 миллиона долларов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что России придется оплатить изготовление спутника за свой счет, поскольку при стоимости изготовления в 252 миллиона долларов он был застрахован меньше чем на половину этой суммы.

Предыдущий спутник производства РКК "Энергия" вышел из строя в 2015 году. Это был изготовленный для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Он вышел из строя из-за отказа бортового компьютера менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов. В настоящее время предприятие строит спутник ему на замену. Помимо EgyptSat-2, в 2015 году из строя вышли еще два спутника российского производства, построенных для иностранных заказчиков. Это были AMOS-5, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для Израиля, а также "Кондор-Э", изготовленный для ЮАР в корпорации "НПО машиностроения".