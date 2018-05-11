ФАС получила ходатайство QIA о покупке акций "Роснефти"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство суверенного фонда Катара QIA о покупке акций "Роснефти", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Поступило", — ответили в пресс-службе на вопрос о ходатайстве.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

В начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.

"Сделка консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара по приобретению в конце 2016 года 19,5% акций ПАО "НК "Роснефть" не подлежала предварительному согласованию правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ в соответствии с законом 57-ФЗ, исходя из структуры сделки и распределения долей и объема прав между ее участниками", — пояснил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

"Суверенный фонд Катара — национальный фонд государства Катар, который специализируется на осуществлении внутренних и внешних инвестиций, и в понимании Закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором, находящимся под контролем иностранного государства — Катар… Если Суверенный фонд Катара непосредственно или через контролируемое им общество, намереваются совершить сделку по приобретению более 5% акций ПАО "НК "Роснефть", такая сделка потребует предварительного согласования правительственной комиссией", — прокомментировал Цыганов.