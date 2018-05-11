В "Роснефти" прокомментировали высказывания Михаила Леонтьева об Армении

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Высказывания журналиста Михаила Леонтьева, который является пресс-секретарем "Роснефти", не имеют ничего общего с позицией компании по поводу сотрудничества с Арменией, говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

"Частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева не имеют ничего общего с позицией НК "Роснефть" в отношении сотрудничества с Арменией. Компания уважает выбор армянского народа и парламента страны", — сказано в заявлении.

Там также отмечается, что компания активно работает в регионе и гарантирует выполнение контрактных обязательств.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.

В ходе дискуссии в эфире радио "Комсомольская правда" 3 мая Леонтьев среди прочего заявлял, что народ Армении существует "благодаря и исключительно" поддержке России и что без нее "не было бы никакой Армении".

Порядка 20 представителей армянской диаспоры вечером 10 мая собрались у редакции "Комсомольской правды", чтобы потребовать извинений от радиоведущих Леонтьева и Михаила Юрьева, однако не смогли четко сформулировать, что именно оскорбило их в эфире программы "Главтема", собравшиеся передали записку на имя главного редактора издания и разошлись, сообщала РИА Новости главный редактор радио "Комсомольская правда" Наталья Вороная.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает необходимым обращать внимание на высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева в отношении Армении, а его позиция не имеет ничего общего с официальной линией Москвы.