ЦБ может получить доступ в помещения юридических лиц для проверки на инсайд

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Банк России предлагает внести поправки в федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" с целью получить право доступа в помещения юридических лиц и организаций для проверок в рамках противодействия манипулированию рынком и незаконному использованию инсайдерской информации, следует из материалов ЦБ.
Уточняется, что подобные проверки могут проводиться исключительно по разрешению председателя Банка России и его заместителей. Подобные полномочия регулятором общеприняты в мировой практике, поясняет регулятор.
При этом доступ в помещения, принадлежащие физических лицам, не предполагается, указывают в ЦБ. "Аналогичные формулировки в отношении доступа в помещения уже содержатся в других профильных законах — например, закон о защите конкуренции наделяет подобным правом ФАС России", — подчеркнули в Банке России.